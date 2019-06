Normannia Gmünd holt Alexander Aschauer

Galerie (1 Bild)

Foto: FCN

Der aus der Fußball-​Oberliga abgestiegene 1 . FC Normannia Gmünd arbeitet weiter an seinem neuen Kader und meldet einen weiteren Neuzugang für die am 10 . August beginnende Verbandsliga-​Saison: Mit Alexander Aschauer (links auf dem Bild) kommt vom FSV Frankfurt ein Stürmer aus der Regionalliga Südwest zur Normannia.

Mittwoch, 26. Juni 2019

Alex Vogt

1 Minute 21 Sekunden Lesedauer



19

1

FC

1

90

27

15

VfB

3

SG

2022

Normannia-​Teammanager Stephan Fichter (rechts auf dem Bild) hat seine Hausaufgaben gemacht und mit Dario Nikolic und Iurii Kostiukov die freigewordenen Positionen in der Abwehr und im Mittelfeld bereits optimal besetzt. Einzig allein das Sorgenkind der vergangenen Saison, der Angriff, konnte bislang nur mit dem aus der eigenen Ustammenden Stürmer Dennis Wolf verstärkt werden.Doch jetzt gelang Stephan Fichter nach vielen Gesprächen ein Toptransfer, der demNormannia Gmünd mit Sicherheit weiterhelfen wird. Fichter konnte den von vielen Vereinen umworbenen Torjäger Alexander Aschauer vom FSV Frankfurt aus der Regionalliga loseisen. Aschauer ist ein gebürtiger Wiener und ein prädestinierterMeter großer Mittelstürmer, der sich mitJahren im besten Fußballalter befindet, und von dem man sich im Schwerzer „mehr Durchschlagskraft im Angriff“ verspricht.Alexander Aschauer lernte die Grundlagen des Fußballs bei Austria Wien, ehe er durch die Fußballschule von RB Salzburg ging und ab dem. Lebensjahr alle Juniorennationalmannschaften Österreichs durchlief. Als aktiver Spieler wurde er von RB Salzburg unter anderem an die damaligen deutschen DrittligistenStuttgart II und Wacker Burghausen ausgeliehen, wechselte dann von RB Salzburg über Austria Lustenau erneut in die. Liga zurSonnenhof Großaspach. Von dort aus wechselte er zum Regionalligisten FSV Frankfurt, für den er in der vergangenen Saison sechs Tore erzielen konnte.Normannia-​Teammanager Stephan Fichter: „Wir sind überglücklich, dass wir einen Spieler wie Alex von der Normannia überzeugen konnten. Er wird uns mit seiner Erfahrung und Qualität sofort weiterhelfen.“ Fußball-​Abteilungsleiter Marco Biegert ergänzt: „Wir erleichtern ihm nach seiner Profikarriere den Einstieg in die Berufswelt. Sein Vertrag wird zunächst bislaufen.“

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

216 Aufrufe

3 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 54