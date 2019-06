Psychischer Ausnahmezustand — Polizist bedroht

Heißer Einsatz am Vormittag: Einige Polizeibesatzungen samt Hundeführer sowie Rettungsdienst mussten am Mittwochvormittag zu einem Mann in Gmünd in die Oberbettringer Straße ausrücken, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand.

Mittwoch, 26. Juni 2019

Heinz Strohmaier

Familienangehörige hatten die Polizei alarmiert, nachdem der-​Jährige seine Medikamente verweigerte und sich aggressiv verhielt. Der Mann bedrohte die Polizisten wiederholt mit einem größeren Messer, weshalb er schließlich unter Einsatz des Diensthundes überwältigt werden musste. Durch den Hundebiss in eine Hand wurde der-​Jährige leicht verletzt. Er wurde in der Folge von einem Notarzt ruhig gestellt und letztlich in eine Fachklinik eingeliefert. Ein besonderer Dank ging von Seiten der Hilfs– und Rettungskräfte an einen hilfsbereiten Anwohner, der den eingesetzten Kräften bei dem im doppelten Sinne heißen Einsatz Mineralwasser zur Verfügung stellte.

