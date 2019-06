Remstal Gartenschau: Veranstaltungs-​Tipps

Die Remstal Gartenschau 2019 ist die bundesweit erste Gartenschau, die in 16 Städten und Gemeinden stattfindet. Vom 10 . Mai bis zum 20 . Oktober verwandelt sich das Remstal in einen unendlichen Garten — und hat jede Menge Veranstaltungen zu bieten. Wir geben immer donnerstags in der Rems-​Zeitung Veranstaltungs-​Tipps.

Unter anderem findet am Sonntag,. Juni, abUhr in Gmünd ein Tag der Blasmusik statt. Beteiligt sind die Musikkapelle Hussenhofen, die Musikvereine aus Straßdorf, Bargau, Weiler und Spraitbach sowie die Einhorn-​Musikanten. Bespielt werden die Remspark-​Bühne, der Zeiselberg, der Marktplatz (beim Johannisturm) und die Ledergasse (Remsgalerie). Mehr darüber und weitere Veranstaltungs-​Tipps lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag,. Juni.

