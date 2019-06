Theaterwerkstatt: Klein, aber oho

Foto: rw

Klein, aber oho – nach dieser Devise macht die Theaterwerkstatt im Spital ihr Programm. Zehn zeitgemäße Stücke, geistreich und witzig, und neues Licht erwarten das Publikum.

Mittwoch, 26. Juni 2019

Reinhard Wagenblast

2018

Die Auslastung der Theaterwerkstatt mit dem „vereinseigenen“ Programm lag in der zurückliegenden Spielzeit bei 95 Prozent – steigerungsfähig ist das nicht mehr. Andererseits: das Kammertheater in der früheren Spitalkapelle hat nur 100 Plätze. Und auch da geht einfach nicht mehr. Was heißt, dass es wirtschaftlich für die Theaterwerkstatt gerade so aufgeht. „Mehr Mitglieder sind im Verein immer willkommen“, sagt Regina Münsinger, „fördernd oder praktisch mithelfend.“





Die Rems-​Zeitung vom 27 . Juni wirft einen Blick auf das neue Programm.



Regina Münsinger, die man von den „Orangenhäuten“ kennt, ist seit OktoberVorsitzende des Vereins Theaterwerkstatt. Zusammen mit Petra Rohaczek und Gertrud Dangelmaier bildet sie das Leitungsteam.

