Wie werden Feuerwehreinsätze bei Großbränden koordiniert?

Foto: FFW Mutlangen

Wenn es in einer Landgemeinde brennt, läuft normalerweise alles nach Plan. Je nachdem, wie die Situation per Notruf gemeldet wird, kann der Koordinator in der Rettungsleitstelle quasi auf einen Knopf drücken und ein schon vorab gespeichertes Alarmierungsschema aktivieren. Bei sehr großen Bränden wird aber individuell nachalarmiert.

„Es gibt unterschiedliche Alarmierungsschleifen, so dass nur so viele Einsatzkräfte beziehungsweise Fahrzeuge angefordert werden, wie normalerweise für diese Art des Ereignisses nötig sind“, betont Kreisbrandmeister Otto Feil auf Nachfrage der Rems-​Zeitung. Da es bei Feuerwehreinsätzen aber sehr oft um Leben und Tod sowie die Vermeidung immenser Sachschäden geht und die Zeit des Eintreffens am Brandort in der Regel entscheidend über den Erfolg der Löscharbeiten ist, wird im Zweifelsfall lieber gleich in der ersten Phase ein kompletter Löschzug losgeschickt. Je nach Größe des Einsatzes wird auch die Feuerwehr aus der Nachbargemeinde mit alarmiert.

