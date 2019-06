Klimaschutz: OB Richard Arnold präsentiert Aufgabenkatalog

Einen umfangreichen Katalog sowohl von bereits umgesetzten Maßnahmen als auch von noch offenen Aufgaben zum Thema Klimaschutz präsentierte Oberbürgermeister Richard Arnold in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Mit dieser „Klimaagenda 2030 “ machte er deutlich, dass ab sofort der Kampf gegen den Klimawandel im verstärkten Blickpunkt allen kommunalpolitischen Handelns stehen werde.

Donnerstag, 27. Juni 2019

Heino Schütte

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Stadt Schwäbisch Gmünd ihren Beitritt zur Resolution „ 2030 — Agenda für nachhaltige Entwicklung: Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene gestalten“. Die Klimaschutzkampagne war ursprünglich von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen worden und findet ihren Niederschlag auch in den formulierten Klimaschutzzielen der Bundes– und Länderregierungen. Vorrangig geht es darum, den Ausstoß des sogenannte Treibhausgases Kohlendioxid ( CO 2 ) zu verringern. Dieses entsteht durch die Verbrennung fossiler Stoffe, also wesentlich durch durch den Verkehr und durch konventionelle Heizungsarten. Industrie und Kohlekraftwerke sind weiter Verursacher. Das in der Erdatmosphäre freigesetzte CO 2 trägt wesentlich zur Erderwärmung bei. Experten befürchten eine globale, dramatische Klimakatastrophe und nennen deutlich anwachsende Extremwetterlagen und abschmelzende Pole als Vorboten. Der Gmünder Oberbürgermeister verdeutlichte nun, dass Fragen des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit ganz direkt auch das kommunalpolitische Handeln und die Stadtentwicklung berühre, so etwa bei der Ausweisung neuer Baugebiete oder bei der Verkehrspolitik. Seine Botschaft auch: Jeder Bürger stehe in der Pflicht, bei den Betrebungen mitzuziehen. Was OB Arnold in Sachen verstärkter Klimaschutz vorhat, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Zum Thema Klimanotstand und Klimaschutz haben wir auch einen Kommentar:





Bedauerlich





Von Heino Schütte





Die Fraktion Die Linke hat mit ihrem Antrag, für Schwäbisch Gmünd den Klimanotstand auszurufen, am Mittwoch im Gemeinderat einen Fehler gemacht. Sie hätte mit ihrem Anliegen einfach auf die Einsetzung des neugewählten Bürgerparlaments warten sollen. Denn dann hätte es möglicherweise andere Mehrheitsverhältnisse gegeben.

Über den Notstands-​Antrag, wie er beispielsweise vom Gemeinderat in Konstanz durchgewunken wurde, kann man freilich lebhaft diskutieren. Auch über die Wortwahl, mit welcher vor allem die CDU am Mittwoch im Gmünder Rathaus das Ansinnen abgeschmettert hat. Von einem „Notstandstheater“ war die Rede. Und man verstehe nicht, worum es den Linken mit diesem Antrag überhaupt gehe. Die Erklärung des Klimanotstands sei allenfalls symbolisch zu verstehen.

Mit letzterer Anmerkung lag der CDU –Sprecher ja genau richtig. Auch die Antragsteller selbst und ihre Unterstützer aus anderen Fraktionen wollten den Antrag doch nicht so verstanden wissen, dass aus Klimaschutzgründen Stadtfest und Altersgenossenumzüge fortan abgesagt werden. Vielmehr sei das Ausrufen des Klimanotstands als ein öffentlichkeitswirksames Ausrufezeichen zu verstehen, um die eingeleiteten Maßnahmen gegenüber der Bürgerschaft zu betonen. Auch ein Signal, um auf den Ernst der Lage hinzuweisen. Ein solch städtisches Signal haben auch die vielen jungen Leute erwartet, die jeden Freitag auf die Straße gehen, um für den Fortbestand der Lebensgrundlagen aller Menschen zu demonstrieren. Ein zutiefst redliches Anliegen, wenn man sich vor Augen hält, welche dramatischen Auswirkungen der Klimawandel schon heute vor allen ausgerechnet in den ärmsten Ländern dieser einen Welt zeigt: Wasserknappheit, Missernten, Hungersnöte.

Eigentlich bedauerlich, dass gerade nach den jüngsten Wahlergebnissen die CDU und auch die Bürgerliste es nicht fertigbrachten, über diesen kleinen Schatten zu springen, um hinter den gemeinsamen Klimaschutzbemühungen auch ein gemeinsames Ausrufe– und Symbolzeichen zu setzen.

Die kritische Frage stand auch im Raum, ob wir kleinen Gmünder die große Welt retten können. Natürlich nicht alleine. Die Stärke der Kommunalpolitik ist jedoch, dass sie dem Bürger sehr nahesteht. Ideale Voraussetzungen, um den Bewusstseinswandel gegen den Klimawandel voranzubringen. Das gelingt aber nur, wenn in dieser wichtigen Frage Parteipolitik in den Hintergrund gerückt und gemeinsames Handeln zum Vorbild wird.





















