Lange Einkaufsnacht in Gmünd

Am Samstag, 29 . Juni, findet wieder eine lange Einkaufsnacht in Schwäbisch Gmünd statt. Zahlreiche Geschäfte in der Stauferstadt werden bis 23 Uhr geöffnet haben und warten zum Teil mit besonderen Angeboten und speziellen Aktionen auf ihre Kunden.

Donnerstag, 27. Juni 2019

Unter dem Motto „Auf einen Sommerdrink“ wollen die Teilnehmer die Besucher der Stadt und die Kunden einladen.

„Der Sonnengott meint es hoffentlich gut mit uns und so wird eine kühle Erfrischung gut ankommen. Also lassen Sie sich von den Drinks und Cocktails inspirieren und genießen Sie Ihren Sommerdrink“, so Christiane Losert vom Handels– und Gewerbeverein Schwäbisch Gmünd.



Mehr über die Veranstaltung lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag, 29 . Juni.



