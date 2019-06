Limeshöhe: Projekt gegen die Einsamkeit

Galerie (1 Bild)

Foto: Manfred Laduch

Der Anlass für das Projekt „Menschen in Verbindung bringen“ war nicht schön. „Im vergangenen Jahr wurden im Bereich der Seelsorgeeinheit zwei alleinstehende Personen tot gefunden; die eine nach zwei, die andere nach sechs Wochen“, erinnert sich Pfarrer Markus Schönfeld und betont: „Das darf eigentlich nicht passieren.“

Donnerstag, 27. Juni 2019

Manfred Laduch

31 Sekunden Lesedauer



12

19

30

Bei der Diskussion, was man gegen Einsamkeit tun kann, wurde festgestellt, dass es viele Angebote gibt, irgendetwas aber fehlt. Dieses fehlende Teil will die Aktion nun ergänzen, die mit einer Auftaktveranstaltung am Freitag,. Juli, abUhr im Katholischen Gemeindehaus St. Maria Wetzgau-​Rehnenhof startet und die am Donnerstag im Gemeindezentrum St. Stephanus in Mutlangen vorgestellt wurde. Mehr über das Ziel des Projekts, wer angesprochen werden soll und das Programm beim Auftakt steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Mutlangen ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

119 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 61