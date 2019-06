„Primalat“-Pläne: Einwohnerversammlung in Lautern

„Der andere muss weg ist keine Lösung“, plädierte Bürgermeister Frederick Brütting für das Miteinander unterschiedlicher Nutzungen. Dies mache den Charakter eines Dorfes ja aus. Vorausgegangen war die sehr ausführliche Präsentation der Pläne von „Primalat“ sowie die von Bürgern intensiv genutzte Möglichkeit, selbst das Wort zu ergreifen.

Für das betroffene Areal existiert zwar seit 1996 ein gültiger Bebauungsplan für ein Mischgebiet, aber es bedarf gewisser Änderungen, damit die Firma ihre Pläne realisieren kann​.In der Diskussionsrunde meldeten sich viele Bürgerinnen und Bürger zu Wort. Geäußert wurde Skepsis, dass dieser Plan geeignet sei, die Belastungen zu reduzieren. Generelle Kritik wurde daran geübt, dass durch die Lage des Firmengelände sehr viel Verkehr in den Ort kommen. Diesbezüglich wurde auch auf gefährliche Situationen oder Behinderungen durch rangierende Laster verwiesen. Ortsvorsteher Bernhard Deininger brach eine Lanze für das Unternehmen.







Was sonst noch bei der Veranstaltung zu diesem Thema gesprochen wurde, steht am 28 . Juni in der Rems-​Zeitung!



