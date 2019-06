„Zur Sache“ mit Hansi Müller und zwei Schiedsrichtern

König Fußball ist in der Sommerpause – und doch in aller Munde. Zum Beispiel durch die Frauen-​Weltmeisterschaft und die Vorbereitung der Topvereine auf die neue Spielzeit. Spielzeit herrscht auch für die von der Rems-​Zeitung präsentierte Talkreihe der WWG Autowelt und der Villa Hirzel. Bei „Zur Sache!“ locken die Veranstalter seit Jahren herausragende Größen aus Politik, Kultur und Sport nach Schwäbisch Gmünd – so auch am 19 . Juli und am 23 . August.

1980

Für den VfB Stuttgart bestritt Müller zwischen 1975 und 1982 insgesamt 186 Bundesligapartien und schoss als Mittelfeldspieler mehr als erstaunliche 65 Tore. Das ließ, was zu der damaligen Zeit noch alles andere als selbstverständlich war, ihn in den internationalen Fokus rücken. So wechselte „der schöne Hansi“ 1982 zu Inter Mailand und bestritt in der Serie A 84 und später noch 17 weitere Spiele für Calcio Como. Seine Karriere ließ er schließlich in sechs Jahren beim österreichischen Topteam FC Swarovski Tirol ausklingen. Mit den Tirolern wurde er zweimal österreichischer Meister. Dass Müller in seiner Karriere auch für Deutschland gegen den Ball trat, versteht sich von selbst. Er wurde mit der deutschen Nationalmannschaft 1980 Europameister und bestritt 42 Spiele im schwarzweißen Dress, wobei er es auf neun Treffer brachte. Müller gehörte auch 1982 zum Team und wurde in Italien Vizeweltmeister.





Beide Male wird der Talk auf der Bühne der Remstalgartenschau in Schwäbisch Gmünd stattfinden: Am. Juli ist Hansi Müller, einst der Star beimStuttgart und bei Inter Mailand, zu Gast. Am. August folgen mit Bibiana Steinhaus und Thorsten Kinhöfer zwei herausragende Schiedsrichter.An Hansi Müller führte Anfang derer-​Jahre kein Weg vorbei. Er war bekannt als „der schöne Hansi“. Und das machte ihn zusätzlich zu seiner begnadeten Fußballtechnik noch wertvoller: für seinen Verein, die Bundesliga, aber natürlich auch die Öffentlichkeit. Kein Wunder, dass Hansi Müller bereits als ein Popstar galt, wie es die damalige Zeit zuließ.

