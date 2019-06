90 . Geburtstag von Hanne Raschke

Foto: rw

Hanne Raschke war der kreative Kopf in der Goldschmiede, und noch heute arbeitet sie mit Email, stellt Anhänger in immer neuen Varianten her. Am Freitag feiert sie den 90 . Geburtstag.

Freitag, 28. Juni 2019

Nicole Beuther

Seit über einem halben Jahrhundert heißen Laden und Werkstatt in der Vorderen Schmiedgasse einfach „die goldschmiede“. Pars pro toto gewissermaßen, im Erdgeschoss mit der altstadtgemäß niederen Decke und der Stufe hinab in die Räume war immer auch eine Galerie untergebracht, Ausstellungen fanden und finden dort statt.





Über das Leben von Hanne Raschke und ihre Liebe zur Goldschmiedekunst berichtet die Rems-​Zeitung in der Freitagausgabe.



