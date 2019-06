„Altes Schulhaus“ in Mögglingen braucht zweiten Rettungsweg

Als das alte Schulhaus in Mögglingen anno 1996 zum Kulturhaus umgebaut wurde, galten für Versammlungsstätten noch andere Kriterien als heute. Daher muss nun im Sinne des Brandschutzes am Gebäude nachgerüstet werden. Soll heißen, das Gebäude braucht einen zweiten Rettungsweg. Die Gemeinde will jedoch kein Provisorium, sondern gleich eine dauerhafte Lösung.

Es gab auch mehrere Wortmeldungen, in denen Mitglieder des Gemeinderats ihren Unmut darüber zum Ausdruck brachten, dass nun mitten in der Gartenschau der Gemeinde die Pistole auf die Brust gesetzt werde, obwohl das Problem dem Verbandsbauamt ja seit 2004 bekannt sein müsste seither dort sogar Verbandsversammlungen stattfanden, ohne dass jemals dieser Sicherheitsmangel erwähnt worden sei. Der jetzt entstandene Zeitdruck wäre vermeidbar gewesen.





