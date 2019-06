Chlorgasaustritt beim Freibad im Schießtal

Galerie (4 Bilder)

Fotos: Zimmermann

Am frühen Freitagmorgen wurde die Gmünder Feuerwehr zu einem Chlorgasaustritt beim Bud-​Spencer-​Freibad im Gmünder Schießtal gerufen.

Freitag, 28. Juni 2019

Rems-Zeitung, Redaktion

46 Sekunden Lesedauer



Die Zufahrt aus Richtung Gmünder Innenstadt musste gesperrt werden. Vorsichtshalbter sollte man in der näheren Umgebung Fenster und Türen schließen. Über weitere Maßnahmen werden wir noch informieren.



ERGÄNZUNG (Pressemitteilung der Polizei):



Am Freitagmorgen gegen 6 : 15 Uhr wurde durch einen Angestellten ein Gasaustritt im Bud Spencer-​Freibad in der Richard-​Bullinger Straße gemeldet. Die ersten Messungen der Feuerwehr ergaben, dass es zu einem Austritt von Chlorgas gekommen war. Die Richard-​Bullinger-​Straße sowie einige Fußwege um das Freibad wurden daraufhin von der Polizei abgesperrt. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Überprüfung des Areals durch Kräfte der Feuerwehr ergab, dass in einem Technikraum des Freibades durch einen technischen Defekt Gas austrat. Das Leck wurde von der Feuerwehr geschlossen und die Räume gelüftet. Die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd war mit 10 Fahrzeugen und 52 Kräften im Einsatz. Auch der Rettungsdienst war vorsorglich mit zwei Rettungswagen und einem Notarztwagen vor Ort. Zwei Personen kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Die Maßnahmen dauern noch an.

ERGÄNZUNG: Bislang steht noch nicht fest, wann das Freibad öffnet.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

575 Aufrufe

3 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 64