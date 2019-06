Der 1 . FC Heidenheim hat sich seinen Fans präsentiert

Foto: Lämmerhirt

Die abgelaufene Fußball-​Zweitligasaison ist noch in bester Erinnerung beim 1 . FC Heidenheim. Als Tabellenfünfter hatte man die Runde so gut wie noch nie abgeschlossen – doch das ist bereits Fußballgeschichte. Seit knapp zwei Wochen hat Trainer Frank Schmidt seine Kicker wieder um sich versammelt.

Freitag, 28. Juni 2019

Timo Lämmerhirt

1 Minute 0 Sekunden Lesedauer



Nach den sportärztlichen Untersuchungen war der FCH-​Tross bereits in seinem ersten Trainingslager im Allgäu, um die Grundkondition nach der Sommerpause wieder aufzutanken. An diesem Donnerstag nun haben sich die Heidenheimer erstmals ihren Fans auf einem Trainingsplatz an der Voith-​Arena präsentiert. Trotz sommerlicher Freibad-​Temperaturen sind rund 100 Trainingskibitze gekommen, um sich einen ersten Eindruck von der aktuellen Mannschaft zu verschaffen. Während sich Robert Andrich dem Bundesligaaufsteiger Union Berlin angeschlossen hat, sind dafür neu in der Mannschaft Oliver Hüsing (Hansa Rostock), Jonas Föhrenbach (SC Freiburg), Jonas Brändle, Andrew Owusu, die Torhüter Kevin Ibrahim und Diant Ramaj (alle eigene Jugend) sowie David Otto, der von der TSG Hoffenheim ausgeliehen wurde. „Allzu viel ist noch nicht passiert. Sechs Wochen Vorbereitung sind nicht zu viel und nicht zu wenig. Wir sind jetzt mitten drin in der fußballspezifischen Ausdauer. Für unser Spiel braucht man Fitness und natürlich gehen wir nicht nur im Wald laufen“, sagte Schmidt nach einer schweißtreibenden anderthalbstündigen Einheit. Es sei bei diesen Temperaturen zwar nicht einfach, „aber womöglich ist es beim Ligastart noch genauso warm, so dass es normal ist, dass wir unser Programm durchziehen“, so Schmidt.





