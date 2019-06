DJK Gmünd vermeldet zwei Neuzugänge

Die Volleyballerinnen der DJK Gmünd sind in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Regionalliga Süd eingestiegen. Mit dabei im Training sind mit Lea Liss und Marion Theilacker auch zwei Neuzugänge, die sich beide studienbedingt der DJK Gmünd angeschlossen haben.

Freitag, 28. Juni 2019

Neben Iwona Pasieczna und Elisabeth Seitzer, die beim letzten Heimspiel der vergangenen Saison verabschiedet wurden und beide mit dem Volleyball aufhören, sind keine weiteren Abgänge hinzukommen.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 28 . Juni.



„Wir haben zwei Neuzugänge“, bestätigt der Trainer derGmünd, Joachim Saam, auf RZ-​Anfrage den personellen Zuwachs für die neue Regionalliga-​Saison. Dabei handelt es sich um Mittelblockerin Lea Liss vom Bezirksligisten TSV Ellwangen sowie Marion Theilacker aus Würzburg, die auf der Zuspielerposition zum Einsatz kommt und zuletzt für den TV Unterdürrbach in der bayerischen Landesliga Nord-​West spielte. „Beide studieren hier und trainieren schon seit einiger Zeit mit“, berichtet Saam über die zwei Studentinnen an der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd. „Die ersten Eindrücke passen. Ich denke schon, dass sie uns verstärken können. Wir müssen aber abwarten, wie sie bei uns reinwachsen und sie sich machen“, sagt Saam über dieMeter große Lea Liss (Jahrgang) und die-​jährige undMeter große Marion Theilacker, die beide auf der Suche nach einem neuen Verein bei derGmünd fündig geworden und laut Saam fest für die erste Mannschaft vorgesehen sind.

