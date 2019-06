Mister DRK: Bruno Bieser tritt in den Ruhestand

Als er sein Amt kurz nach der Jahrtausendwende antrat, hatte der DRK –Kreisverband Schwäbisch Gmünd etwa 60 Beschäftigte. Wenn Bruno Bieser zum Monatsende in den Ruhestand tritt, hat sich deren Zahl in etwa verfünffacht. Nur ein Wert, der belegt, was unter seiner Leitung in den vergangenen fast zwei Jahrzehnten geschaffen wurde.

Es war das erste Ziel des damals-​Jährigen, das Angebot desüber den Krankentransport hinaus zu erweitern. Es gab zwar schon Angebote in der Pflege, diese standen aber „kurz vor dem Absturz“, wie sich Bieser erinnert. Heute gehört der Bereich zu den stärksten Standbeinen des Kreisverbands. Viele Erinnerungen an die zwei Jahrzehnte sind in der Samstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung zu lesen.

