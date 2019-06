Showdown: Heubacher Kevin Barth ist in den Niederlanden im Einsatz

Galerie (1 Bild)

Fotos: kb

Im Herbst dieses Jahres tritt der Heubacher Kevin Barth bei der Weltmeisterschaft im Showdown an (die RZ berichtete in der Samstagsreportage ausführlich. Um auf Sardinien gewappnet zu sein, nimmt er an diesem Wochenende bei den Paragames in Breda (Niederlande) teil.

Freitag, 28. Juni 2019

Timo Lämmerhirt

1 Minute 1 Sekunden Lesedauer



Mit Fünf Nationen (Niederlande, Deutschland, Tschechien, Belgien und Frankreich) nehmen an diesem Turnier teil. 24 Herren sind es in vier Gruppen á sechs Spieler, die um den Titel kämpfen, darunter auch Barth. „Es ist bei solchen Veranstaltungen ja immer die Frage, ob man wissen möchte, gegen wen man spielt oder nicht. Ich bin eher der Typ, der sich im Vorfeld darüber informiert“, sagt Barth. Und seine Gruppe, die Gruppe C, das weiß er nun, hat es in sich. Mit dabei ist beispielsweise der Tscheche Ondrej Kodet, die Nummer 23 der Weltrangliste oder die belgische Nummer zwei, Eddy Pelkmans, gegen den Barth jedoch schon einmal gewinnen konnte. Gegen den Tschechen dagegen hat Barth noch nie spielen müssen, auch auf dieses Duell ist er gespannt. „Ich würde dennoch behaupten, dass ich die schwierigste Gruppe erwischt habe. Dennoch räume ich mir Chancen ein“, so Barth im Vorfeld.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Samstagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Zwei Spieler stehen sich an einem langen Holztisch gegenüber. Mit einer lichtundurchlässigen Brille, die meisten Sportler sind blind oder hochgradig beeinträchtigt in ihrem Sehvermögen. Dazu hat jeder Spieler einen Schläger in der Hand, mit dem er versucht, den Ball, der Geräusche macht, in die gegnerische Tortasche zu bugsieren – so funktioniert Showdown.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

80 Aufrufe

57 Minuten Online

Flesch-Reading-Score 72