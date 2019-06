White Dinner im Spitalhof — eine reizende Idee

Galerie (3 Bilder)

Foto: esc

Der Spitalhof erstrahlte am Donnerstagabend in reinstem Weiß. Gedeckte Tische mit sehr appetitlichen, selbst gemachten Häppchen, hier ein Fläschchen Sekt, dort ein Teller mit Käsestückchen – und überall wirklich gut gelaunte Gäste beim White Dinner.

Freitag, 28. Juni 2019

Edda Eschelbach

22 Sekunden Lesedauer



28

Ob zu zweit auf der Wiese, zu viert am Tisch oder als große Gruppe auf der Terrasse beim Pflegeheim – die Idee von Quartiersmanagerin Caroline Stahl und Annette Wolfram, Hausleiterin des Spital zum Heiligen Geist kam bei Bewohnern und Besuchern gut an. Woher die Gäste angereist kamen, erfahren Sie am. Juni in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

175 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 67