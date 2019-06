Adh-​Open im Roundnet an der PH Gmünd: Eine gelungene Premiere

Foto: Kessler

An der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd ist bei den Adh-​Open zum ersten Mal das beste deutsche Roundnet-​Team unter den Studierenden ermittelt worden. „Viele freudige Gesichter zeugten von einer sehr gelungenen Premiere“, konnte Professor Dr. Norbert Stein von der Abteilung Sport und Bewegung der PH Gmünd ein mehr als zufriedenstellendes Fazit ziehen.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 29 . Juni.



Bei den erstmals ausgetragenen Adh-​Open im Roundnet sicherten sich im Finale Fabian Claus und Dennis Fräsdorf von der Universität Kassel den Sieg auf dem Rasenplatz in Oberbettringen. Sie bezwangen Lukas Schmandra und Stefan Reiff von der Sporthochschule Köln in-Sätzen. „Die Kölner wehrten sich bis zum letzten Ballwechsel, trotzten auftretenden Verletzungen, mussten aber letztlich die knappe gegnerische Überlegenheit anerkennen“, berichtet ProfessorNorbert Stein.Im kleinen Finale hatte dann aber die Sporthochschule Köln die Nase vorne. Das zweite Kölner Team mit Nils-​Oliver Grimm und Moritz Wiedmann konnte sich gegen Jakob Teufel und Felix Bernhofer von der Universität Regensburg behaupten. „Auch hier gingen die Spieler an ihr Limit“, so Stein. Den teilnehmenden Spielern wurde bei diesen Adh-​Open im Roundnet einiges abverlangt: „Zum Teil mussten im Turnierverlauf bis zu zehn Spiele in den Vorrunden, Viertel– und Halbfinals absolviert werden, bis das Erreichen der Finals feststand“, fügt der Leiter des Hochschulsports hinzu. Zu der hohen körperlichen Belastung trugen zudem die hochsommerlichen Temperaturen einen gewichtigen Teil bei.

