Fahrlässige Brandstiftung

Galerie (1 Bild)

Am Freitag gegen 12 . 40 Uhr warfen zwei männliche Fußgänger im Kiesäcker vermutlich eine Zigarettenkippe achtlos weg und entflammten hierdurch einen Haufen abgemähtes Gras.

Samstag, 29. Juni 2019

Heinz Strohmaier

18 Sekunden Lesedauer



500

0

71

71

35

80

Das Feuer griff auf ein angrenzendes Grundstück auf eine Thujahecke über. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte das Feuer durch Nachbarn gelöscht und Schlimmeres verhindert werden. An der Thuja entstand ein Schaden in Höhe von rundEuro. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd,/​, nimmt Zeugenhinweise entgegen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

196 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 78