Gmünder ART und Gmünder Schmucktage eröffnet

Kunst, wohin das Auge schaut. Am Freitag wurden gleich zwei große Kunstevents in der Stadt eröffnet: Gmünder ART und die Schmucktage. Während im Prediger die Gold– und Silberschmiede ihr Geschmeide zeigen, bevölkern viele unterschiedliche Kunstschaffende die ganze Stadt.

Samstag, 29. Juni 2019

Edda Eschelbach

Andrea Rein, TM, organisiert die Schmuckmesse, bei derGmünder und aus Gmünd stammende Gold– und Silberschmiede ihren handgefertigten Schmuck bis Sonntag präsentieren und auch verkaufen. „Wir legen großen Wert darauf, dass hier kein Industrieschmuck gezeigt wird“, sagt sie nicht ohne Stolz. Mindestens genauso stolz sind Svend Renkenberger als Festivalleiter von Gmünder ART und Ralph Häcker, Leiter des Kulturbüros, auf das grandiose Programm, das bis Samstagnacht überall in der Stadt zu erleben ist. Wie die Eröffnung der beiden Veranstaltungen verlief, können Sie am. Juni in der Rems-​Zeitung lesen.

