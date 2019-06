Jahrgangsfest des AGV 1949 bei schönstem Wetter

Zum vierten und vorletzten Jahrgangsfest in diesem Jahr hatte der Wettergott den 70 ern ein Jubiläumswetter beschert, denn es strahlte schon die Sonne, als sich die 62 Altersgenossinnen und –genossen im und vor dem Paradies in der Sebaldstraße zum Sektfrühstück trafen.

Samstag, 29. Juni 2019

Gerhard Nesper

Vom Trommel– und Fanfarenzug der Narrenzunft Ober– und Unterkochen mit ihrer musikalischen Leiterin Sabine Bolsinger angeführt setzte sich am Samstag der Festzug pünktlich umUhr in Richtung Marktplatz in Bewegung. Mit dabei auch die Kolpingkapelle mit Janina Edelbauer und der Musikverein Mutlangen mit dem Dirigenten Reinhard Langer. Zur frühen Stunde hatten sich schon viele Besucher, Freunde, Bekannte und Verwandte, Familien und Kinder in der Innenstadt rund um den historischen Marienbrunnen versammelt, um denAltersgenossinnen und –genossen zu gratulieren, Glückwünsche zu überbringen, sie mit Blumen oder anderen originellen Gaben zu beschenken, so dass meistens nur ein Leiterwagen die Geschenke transportieren konnte, oder sie einfach nur in den Arm zu nehmen. Was sonst noch auf dem Marktplatz los war und was Dekanin Richter in ihrer Predigt sagte, steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

