Teure TÜV-​Prüfung — mit Vollgas raus!

Mit Vollgas ist am Samstagvormittag ein TÜV-​Prüfer mit einem Citroen rückwärts aus einer Prüfhalle gerast. Dabei wurde ein Schaden von rund 20000 Euro angerichtet.

Samstag, 29. Juni 2019

Heinz Strohmaier

Der-​jährige TÜV-​Prüfer führte am Samstag gegenUhr in der Halle des TÜV in der Margarete-​Steiff-​Straße in Essingen eine Abgasuntersuchung an einem Citroen durch. Im Rahmen der Abgasmessung wurde im Leerlauf Vollgas gegeben. Vermutlich aufgrund einer Fehlbedienung schaltete das Fahrzeug in den Rückwärtsgang und fuhr mitsamt dem Prüfer rückwärts aus der Halle, rammte drei Motorräder und kam schließlich an einem Baum in einer angrenzenden Grünfläche neben dem TÜV-​Gebäude zum Stehen. Durch eines der umfallenden Motorräder wurde auch noch ein daneben stehenderbeschädigt. Der Gesamtschaden der Abgasprüfung beläuft sich auf ca.Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt — der betroffene TÜV-​Prüfer erlitt jedoch einen Schock.

