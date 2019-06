„Durch Bredis Brille“: Überraschendste Meisterschaft in 37 Jahren

An diesem Wochenende konnte ich die wohl überraschendste Meisterschaft in meinen bisherJahren Fußball feiern. Und das war die des TSV Großdeinbach in der Kreisliga Aim Bezirk Ostwürttemberg.In der vergangenen Runde zur Winterpause nur sieben Punkte auf dem Konto – danach eine Aufholjagd, die am letzten Spieltag mit einem-Sieg gegen den Meister TV Heuchlingen belohnt wurde. Dieses Jahr die völlig überraschende Herbstmeisterschaft. Und jeder (einschließlich meiner Wenigkeit) hat gedacht, das sei eine Momentaufnahme. Doch wir wurden alle miteinander eines Besseren belehrt und deshalb Glückwunsch an Patrick Wahl und sein Team. Natürlich stellt sich die Frage, was die nächste Runde mit sich bringt. Darüber wird man sich in den nächsten Tagen und Wochen unterhalten müssen. Eins ist aber auch klar: Auch wenn man wieder absteigen sollte, was durchaus passieren kann, wird dieses tolle Team nicht auseinander brechen. Man kann deshalb in der kommenden Bezirksliga-​Runde nur dazu lernen (ähnlich wie die Normannia in der Oberliga) und deshalb auch, unabhängig vom Ergebnis, dazu gewinnen, was das Lernen von Erfahrungen betrifft.Patrick Wahl hat in seinen drei Jahren Trainertätigkeit beim TSV Großdeinbach mit dem Aufstieg in die Kreisliga A, mit dem unerwarteten Klassenerhalt im Vorjahr und mit dem noch unerwarteteren Aufstieg in die Bezirksliga mehr erlebt, hat als so mancher Trainer, deroderJahre lang im Geschäft ist.

