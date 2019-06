Relegationsspiel in Böbingen: TV Lindach gegen SV Lautern

Lediglich drei Tage nach dem letzten Punktspiel startet die Relegation um den Aufstieg in die Fußball-​Kreisliga-​A. Mit dem TV Lindach und SV Lautern treffen in Böbingen die Vizemeister der „Gmünder“ B-​Ligen aufeinander. Anpfiff in Böbingen ist an diesem Mittwoch um 18 Uhr.

Der SV Lautern hat die Saison in der Kreisliga B II ebenfalls mit einem Sechs-​Punkte-​Rückstand auf den Meister SV Hussenhofen abgeschlossen. „Diese Runde ist positiv verlaufen für uns. Wir wollten um die Meisterschaft mitspielen und das haben wir bis zum drittletzten Spieltag geschafft“, zeigt sich Dennis Hillebrand einverstanden mit der Vizemeisterschaft. Die Vorfreude auf die Relegation sei groß beim Trainer des SV Lautern und seiner Mannschaft: „Schließlich spielt man nicht alle Tage vor 600 , 700 oder sogar 800 Zuschauern. Das muss Motivation genug sein, in diesen Spielen sein Bestes zu geben und dann auch abzurufen.“





Den ausführlichen Vorbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 4 . Juni.



Sechs Punkte sind es, die den TV Lindach am Saisonende vom ungeschlagenen MeisterSpraitbach in der Kreisliga B, Staffel I, trennen. „Spraitbach steht absolut verdient ganz oben. Wir konzentrieren uns nun voll auf die Relegation“, sagt Özcan Kücükal. Der Spielleiter des TV Lindach weiß, auf was es am Mittwoch gegen den SV Lautern besonders ankommen wird: „Die Tagesform und die Nerven sind in solchen K.o.-Spielen entscheidend.“ Den Gegner habe man nicht beobachtet, beim TV Lindach orientiert man sich eher an den nackten Zahlen. Und am Torverhältnis des SV Lautern (): „Mit nurGegentoren haben die über die gesamte Saison hinweg hinten nicht viel zugelassen. Aber auch das wird in diesem einen Spiel keine Rolle spielen“, so Kücükal. Er rechnet in diesem Relegationsduell, das die Schiedsrichtergruppe Schwäbisch Gmünd und der TSV Böbingen zusammen ausrichten, mit einer-Chance. Denn: „Wir sind für den SV Lautern sicherlich keine Übermannschaft und der SV Lautern ist auch für uns keine Übermannschaft.“ Personell seien beim TV Lindach soweit alle Spieler an Bord.

