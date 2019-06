Schauort Schwäbisch Gmünd: Positive Bilanz des ersten Monats

Der Wonnemonat Mai ist vorbei – und die Macher der Remstal Gartenschau ziehen aus diesem Anlass eine erste Bilanz. Die sieht nicht nur im Hinblick auf die verkauften Eintrittskarten sehr erfreulich aus. Der „gefühlte Erfolg“ wurde ebenfalls ins Kalkül einbezogen. Denn dort, wo kein Eintritt verlangt wird, gibt es ja keine exakte Statistik.

Montag, 03. Juni 2019

Gerold Bauer

Trotz des „Oh jeh!“-Wetters zu Beginn (was natürlich in den ersten Tagen den Besucherandrang nicht gerade gefördert hat) seien die Erwartungen der Stadt Gmünd deutlich übertroffen worden, unterstrich Oberbürgermeister Richard Arnold. Statt erhoffter 10 000 habe man über 20 000 Dauerkarten verkauft. Auch was die Tageskarten betrifft, könne man zufrieden sein, ergänzte Markus Herrmann als Chef der Touristik & Marketing GmbH . Es bewährt sich offensichtlich, dass sich Gmünd bei der Remstal Gartenschau nicht allein auf die Schauorte direkt im Remstal beschränkt, sondern die gesamte Stadt inklusive aller Stadtteile einbezieht.







Die Rems-​Zeitung berichtet darüber in der Ausgabe vom 4 . Juni!



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

