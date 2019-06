Starke Shows des Turngau Ostwürttemberg auf der Remspark-​Bühne

Einmal im Jahr gehört die Showbühne in Schwäbisch Gmünd dem Turngau Ostwürttemberg. Das Spektakel am Nachmittag findet sonst immer im Congresszentrum des Stadtgartens statt. In diesem Jahr war die Showbühne im Zuge der Remstal Gartenschau vor dem Stadtgarten aufgebaut – und nicht nur wegen des überragenden Wetters haben die Gruppen der Vereine vollends überzeugen können.

Montag, 03. Juni 2019

Timo Lämmerhirt

Mal peppig, mal humorig und manchmal auch besinnlich, auf jeden Fall aber stets spektakulär und mit Szenenapplaus bedacht, präsentierten die Vereine ihre Shows. „In der Höhe und der Breite hatten die Gruppen schon so manche Einschränkung zu verdauen auf der Bühne, da haben sie sonst mehr Platz. Aber das Wetter war großartig, die Leute sind gekommen und vor allem geblieben. Was wollen wir mehr“, freute sich Bernhard Elser, stellvertretender Vorsitzender Wettkampfsport und Turnwart Kinder im Turngau. In der Tat war es brechend voll vor der Bühne. In den Pausen sorgte Moderator Günter Wildner („Der weltbeste Moderator“, sagte Sportbürgermeister Joachim Bläse nach der Veranstaltung), den die Schwäbisch Gmünder nur zu gut aus den Heimkämpfen der Bundesliga-​Turner des TV Wetzgau kennen, für den einen oder anderen Lacher. Was nach keinem Auftritt der überwiegend jungen Künstler fehlen durfte, waren die Gummibärchen, die Wildner verteilte.





Wie bestellt hatte es an diesem Sonntag fastGrad und die Wiese vor dem Stadtgarten in Schwäbisch Gmünd hätte wohl auch so schon die Menschen angezogen. Doch die Showbühne des Turngau Ostwürttemberg, auf der zahlreiche Vereine des Turngau aufgetreten sind, lockt zum einen noch mehr – und ließ die Zuschauer zum anderen nicht mehr gehen. Die einzelnen Showgruppen aus dem Turngau erzählten ihre einstudierten Geschichten in akrobatischer Manier.

