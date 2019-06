Bläse führt CDU-​Fraktion im Ostalb-​Kreistag

Foto: Manfred Laduch

„Ich möchte zeigen, dass Schwäbisch Gmünd Verantwortung für den Ostalbkreis übernehmen kann“, sagt Joachim Bläse. Im Gespräch mit der Rems-​Zeitung freute sich der Erste Bürgermeister sehr darüber, dass ihn die neue CDU –Fraktion im Kreistag einstimmig zu ihrem Vorsitzenden gewählt hat.

Die neugewählte–Fraktion im Kreistag des Ostalbkreises traf sich in Schwabsberg zu ihrer konstituierenden Sitzung. MitSitzen ist die–Kreistagsfraktion auch weiterhin mit großem Abstand die Mehrheitsfraktion im neuen Gremium. So ist es üblich, dass deren neuer Vorsitzender auch der ehrenamtliche Stellvertreter des Landrats wird. Welche Ziele sich Bläse mit der Fraktion gesetzt hat und welchen Einfluss diese Wahl seiner Ansicht nach auf die Nachfolge von Landrat Pavel im kommenden Jahr hat, steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

