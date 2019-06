Blasmusik-​Tag: Feuchtfröhliches Finale und Abschlusskonzert am Remsstrand

Galerie (7 Bilder)

Fotos: Heino Schütte

Zum Abschluss des Blasmusik-​Tags im Rahmen der Remstal Gartenschau gab es am Remsstrand am Sonntagabend ein erfrischendes Finale. Für OB Richard Arnold wird’s teuer. Er verlor eine feuchtfröhliche Wette.

Sonntag, 30. Juni 2019

Heino Schütte

33 Sekunden Lesedauer



20

250

Dr.

Sieben Musikkapellen gestalteten bei Tropnehitze ein gemeinsames Abschlusskonzert. Die Zuhörer sparten nicht mit Beifall für diese enorme Leistung bei diesen Wetterbedingungen. Übermütig bot Oberbürgermeister Richard Arnold, der zusammenmit Ramona Kunz-​Glas vom Stadtverband Musik und Gesang in die Rems gestiegen war, eine Wette an. Wenn mindestensMusiker zum Konzert ins Wasser steigen, lade er alle beteiligten Musikvereine mit ihren rundAkteuren zu einer großen Sause in den Biergarten auf den Zeiselberg ein. Er verlor die Wette haushoch. FinanzbürgermeisterJoachim Bläse gab schmuzelnd die Anweisung an die Stadtkämmerei heraus: Das müsse der Chef nun aus privater Tasche zahlen!

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

466 Aufrufe

4 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 59