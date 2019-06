Gaukinderturnfest: Mit großem Eifer im Einsatz

Galerie (2 Bilder)

Fotos: Kessler

Nicht Sitzen und Schwitzen, sondern Turnen, Laufen und dann erst Schwitzen ist an diesem Sonntag das Motto beim Gaukinderturnfest des Turngaus Ostwürttemberg im Häselbachstadion und in der Sporthalle in Unterkochen gewesen.

Sonntag, 30. Juni 2019

Alex Vogt

900

32

170

Auf dem Programm standen unter anderem ein Spielparcours für die Kleinsten, Mitmachangebote, ein Orientierungslauf und der neue Start 4 in Motion-​Wettkampf.





Trotz der Hitze hatten dieteilnehmenden Jungen und Mädchen ausVereinen riesigen Spaß an dieser „Königsveranstaltung“ für die Kinder. RundHelfer des ausrichtenden Turnvereins Unterkochen sorgten für einen reibungslosen Ablauf.Die Kinder waren bei den verschiedenen Wettbewerben mit großem Eifer im Einsatz. In der Sporthalle ging es bei den Turnwettkämpfen am Schwebebalken, Sprung, Reck und Boden um die beste Bewertung. Im Häselbachstadion fanden die einzelnen Leichtathletikwettbewerbe statt. Schon bei der Fitnessgymnastik am Vormittag war die Freude der Kinder zu spüren.

