Gmünder ART: Ein Abend voller Zauber und Magie

Galerie (18 Bilder)

Fotos: nb

Bereits zum sechsten Mal hatten Künstler verschiedenster Sparten am Freitagabend und Samstag die Möglichkeit, im Rahmen der Gmünder ART ihre Werke im öffentlichen Raum zu präsentieren. Hier und da waren die Besucher auch selbst zum Mitmachen aufgerufen.

Sonntag, 30. Juni 2019

Nicole Beuther

35 Sekunden Lesedauer



Das heiße Wetter in den Mittagsstunden sorgte für die etwas ruhigeren Stunden des Tages. Am Abend dann war die Besucheranzahl ein wenig größer – dies aber in einem Maße, das es den Künstlern ermöglichte, die so wichtigen Gespräche mit den Kunst– und Kulturinteressierten zu führen.







Von einem Abend voller Zauber und Magie berichtet die RZ in der Montagausgabe.

Entfacht wurde der ganz besondere Zauber, der die Gmünder ART stets umgibt, bereits am Freitagabend bei der Eröffnung (die RZ berichtete). Am Samstag dann präsentierten sich die Kreativen erneut. Die Schauplätze reichten beginnend in der Innenstadt über den Remspark bis hin zum Zappa.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

372 Aufrufe

11 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 72