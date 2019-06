Industrie– und Automobilgeschichte: Unimog-​Traditionstreffen in Schwäbisch Gmünd

Fotos: Heino Schütte

Oberbürgermeister Richard Arnold hat am Sonntag beim großen Unimog-​Traditionstreffen im Rahmen der Remstal Gartenschau versprochen, dass in der Unimog-​Geburtstadt Gmünd endlich eine Straße nach diesem zwischenzeitlich weltbekannten Gmünder Kind der deutschen Industrie– und Automobilgeschichte benannt wird.

Sonntag, 30. Juni 2019

Heino Schütte

1946

&

70

war der Unimog bei ErhardSöhne an der Weißensteiner Straße entwickelt worden. VorJahren begann die erste Großserienproduktion bei der befreundeten Firma Boehringer im benachbarten Göppingen, ehe erst einige Jahre später der Unimog sodann unter dem Dach des Daimler-​Konzerns in Gaggenau gebaut wurde. Anlässlich der Remstal Gartenschau hatte Fahrzeug-​Historiker Egon Spiller mit zahlreichen Helfern und tatkräftiger Unterstützung mehrerer Unimog-​Clubs am Sonntag das Traditionstreffen auf die Beine gestellt. Unimog-​Freunde aus dem ganzen Land pilgerten trotz Tropenhitze nach Schwäbisch Gmünd. Auch MB-​Tracs , ein späterer Ableger der Unimog-​Entwicklung, waren zu bewundern. Auch die Teilnehmer des Oldtimer-​Treffens im Himmelsgarten erwiesen zum Auftakt den „Mogglern“ ihre Reverenz. OB Richard Arnold dankte allen Teilnehmern fürs Mitmachen und die dauerhafte Pflege dieses wichtigen Stücks Gmünder und deutscher Industsrie– und Automobilgeschichte. Er kündigte an, dass im Industriegebiet Gügling eine Straße nach dem Unimog benannt wird.

