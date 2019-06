Musik auf dem Waldstetter Kirchberg

Fotos: Gerhard Nesper

Auch in diesem Jahr trafen sich auf dem Waldstetter Kirchberg am Sonntag Nachmittag rund 200 junge Musikantinnen und Musikanten, sowie das Kollegium der örtlichen Musikschule zum traditionellen Fest „Musik und Begegnung“, um ihre Ideen und Gedanken in Form von musikalischen Darbietungen zu dem Motto „Feuriger Kirchberg – Samba, Tango und noch mehr“ dem Publikum vorzuführen.

Sonntag, 30. Juni 2019

Gerhard Nesper

Auch die Waldstetter Kunstschule war wieder bezüglich der Kulissen und Kostüme mit von der Partie. Trotz sengender Hitze waren zahlreiche Besucher auf den Kirchberg gekommen und die Organisatoren versuchten, die Auftritte der Kinder so kurz wie möglich zu halten. Und nach rund einer Stunde war wenigstens die „Bühne“ im Schatten. Nach der Begrüßung durch Manfred Fischer, den Leiter der Musikschule, legte das Tutti-​Orchester, sprich alle Flöten, Streicher, Bläser, Tasteninstrumente und Percussions, los mit dem Stück „Pirates of the Caribean Sea“ und „When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway“ dem bekannten Song von Michael Bublé bzw. Dean Martin. Wie im vergangenen Jahr führten Christoph Pitzal und Hannah Barth als Moderationsteam witzig und charmant durch das Programm. Das Tastenorchester mit „Tequila“ und der Grundschulchor unter der Leitung von Harald Elser mit „Poquito cantas“ sowie das Streicherensemble mit Stücken von Astor Piazolla erhielten von den Zuhörern verdientermaßen viel Applaus. Was sonst noch auf dem Kirchberg los war, steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

