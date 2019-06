Remstal Gartenschau: Heißer Tag der Blasmusik in Schwäbisch Gmünd

Trotz Rekordhitze: Die Gartenschau-​Stadt singt und klingt am Sonntag an allen Ecken und Enden. Bis in den Abend hinein gibt es ein vielfältiges Musikprogramm.

Sonntag, 30. Juni 2019

Heino Schütte

Im Mittelpunkt steht der Tag der Blasmusik. Zahlreiche Musikkapellen trotzen der Affenhitze und sorgen an vielen schattigen Plätzen für Spaß, Unterhaltung und Geselligkeit. Schau– und Hörplätze sind der Remspark, der Zeiselberg und die Schauorte-​Bühne der Rems-​Zeitung auf dem Marktplatz. Ein Höhepunkt wird abUhr ein Sternmarsch zum Remsstrand sein, wo ein großes gemeinsames Abschlusskonzert stattfinden wird. Ausführlicher Bericht am Montag in der Rems-​Zeitung.

schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

