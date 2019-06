Stuifenläufe: Großkopf siegt vor Schumacher

Fotos: Kessler

Die hochsommerlichen Temperaturen haben am Samstag sicherlich den ein oder anderen Läufer abgehalten, bei den zum 67 . Mal veranstalteten Stuifenläufen des TV Wißgoldingen an den Start zu gehen. Mit 167 Läufern konnten etwas weniger Teilnehmer als in den Vorjahren verbucht werden.

Sonntag, 30. Juni 2019

Alex Vogt

Die Frauenwertung des Berglaufs gewann Nicola Wittner ( LG Lauter). Bei den Männern dominierte einmal mehr Johannes Großkopf vom Sparda-​Team Rechberghausen den Berglauf über elf Kilometer.



Rund 30 angemeldete Läufer sind letztlich nicht gestartet, was einem Anteil von rund 20 Prozent der Voranmeldungen entspricht. Nichtsdestotrotz waren alle Teilnehmer begeistert von der tollen Stimmung im Start– und Zielbereich, auf der Strecke, aber auch im Festplatz mit herrlicher Panoramasicht. Die Hitze wurde durch zahlreiche zusätzliche Wasserstellen ausgeglichen. So kamen alle Teilnehmer – bis auf kleinere Blessuren durch Stolperstürze bei den Schülern – wohlbehalten im Ziel an.

Insbesondere bei den Schülerläufen waren weniger Teilnehmer als in den Vorjahren am Start. Aus sportlicher Sicht umso mehr beeindruckend, dass beim 800 -​Meter-​Lauf die Bestzeit aus dem Jahr 2009 von Felix Jockel gleich um drei Sekunden unterboten werden konnte. Jannis Gruber von der Freien Waldorfschule Schwäbisch Gmünd lief die Wendepunktstrecke überragend in 2 : 47 , 6 Minuten und bekam hierfür – wie bereits schon im Vorjahr – den Pokal für den schnellsten 800 -​Meter-​Läufer überreicht.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 1 . Juli.



Die familiäre Atmosphäre der Läufe, die dem ausrichtenden TV Wißgoldingen regelmäßig von den Teilnehmern bestätigt und hoch angerechnet wird, zeigte sich wieder bei einem der Höhepunkte der Stuifenläufe, dem Kindergartenlauf.Kinder ließen sich nicht von der Hitze abschrecken und gingen mit voller Begeisterung auf dieMeter lange Strecke. Als Belohnung bekamen die kleinsten Läufer bei der Siegerehrung von Bürgermeister Michael Rembold eine Goldmedaille und eine Urkunde überreicht.Die Laufveranstaltung fand mit dem traditionellen Sonnwendfeuer bei lauen Sommernachtstemperaturen einen stimmungsvollen Abschluss mit musikalischer Umrahmung durch den Musikverein Harmonie Wißgoldingen. Einzig der böige Wind bereitete der Freiwilligen Feuerwehr Wißgoldingen kleine Sorgen. Zur Sicherheit wurde der starke Funkenflug mit einem Sprühstrahl eingedämmt.

