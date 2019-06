Andrea Aiello heuert als Trainer beim SV Göggingen an

Anfang des Jahres war Andrea Aiello doch recht überraschend als Teammanager beim damaligen Fußball-​Oberligisten Normannia Gmünd entlassen worden. Im vergangenen halben Jahr war es ruhig um Aiello geworden. Nun steht fest: Ab der kommenden Saison werden die Aktiven des SV Göggingen vom Trainergespann Andrea Aiello und Simon Brenner trainiert.

Brenner war bereits in der vergangenen Saison Teil des Trainerteams. Aiello wird Nachfolger von Daniel Di Maggio der denin Richtung Heuchlingen verlässt.Für Aiello ist es jedoch nicht die erste Trainerstation. Als Spielertrainer der zweiten Mannschaft desNormannia Gmünd ist erin die Bezirksliga aufgestiegen. Nun also wird er in der B-​Liga trainieren. „Ich hatte einfach wieder Lust, etwas zu machen. Ganz ohne Fußball geht es auch nicht. Beruflich und familiär passt der Aufwand in der B-​Liga gut zusammen“, so Aiello selbst. Zwei Angebote, wieder als Sportlicher Leiter anzuheuern, hatte er bereits ausgeschlagen. Auf die neue Aufgabe beim SV Göggingen freut er sich nun. „Das ist eine spannende Mannschaft, die wir weiterentwickeln möchten. Dazu möchten wir natürlich auch die jungen Gögginger an die Mannschaft heranführen“, so Aiello weiter. Die Zielsetzung sei somit nicht der Aufstieg in die A-​Liga. Die Gespräche mit den Verantwortlichen desseien sehr angenehm und offen gewesen, was für Aiello auch einer der Gründe gewesen ist, nun wieder auf den Fußballradar zurückzukehren. Trainingsstart der Gögginger ist am. Juli.

