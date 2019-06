Erste Station der European Footvolley League in Graz: Obeid und Nißlein scheiden im Achtelfinale aus

Galerie (1 Bild)

Foto: Kessler

Der Finaltag der European Footvolley League 2019 in Graz ist ganz im Zeichen der erfolgreichen Spiele der Österreicher gestanden. Die Stimmung gipfelte im Spiel um Platz drei, Jakob und Klemens Hofmann-​Wellenhof gewannen gegen Italien.

Dienstag, 04. Juni 2019

Alex Vogt

1 Minute 0 Sekunden Lesedauer



Mo Obeid und Joel Nißlein mussten im Duell Deutschland gegen Israel bereits im Achtelfinale das Ausscheiden hinnehmen. Dagegen überzeugten die beiden deutschen Damen Rebecca Gabriel und Stefanie Mohr, die Silber gewannen hinter Norwegen. Die Freude auf die Playa de Gamundia vom 14 . bis 16 . Juni, also die zweite Station in Europa in Schwäbisch Gmünd, ist nun groß.

Die Tribüne am Freiheitsplatz in Graz war voll und auch um das Spielfeld fanden sich den ganzen Tag über zahlreiche Schaulustige ein. Die Stimmung war bei Kaiserwetter stets gut und alle Teams wurden lautstark unterstützt. Jakob und Klemens Hofmann-​Wellenhof gewannen ihr Achtel– und Viertelfinale jeweils souverän in zwei Sätzen. Spanien war im Halbfinale noch eine Nummer zu groß, gegen die Italiener lieferten sich die Hofmann-​Wellenhof-​Brüder einen langen und spektakulären Kampf. Das Spiel ging in die Verlängerung, die Matchbälle wechselten die Seiten und Österreich gewann das Spiel am Ende mit 23 : 21 . Das Finale der Herren gewann Spanien (Juan und Sergio) in drei Sätzen gegen Frankreich. Bei den Damen setzte sich Norwegen (Henriette und Pernille) vor Deutschland und den Niederlanden durch.







Was sich Joel Nißlein zusammen mit Mo Obeid für die Playa de Gamundia in Schwäbisch Gmünd vornimmt, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 5 . Juni.







Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

90 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 71