Iurii Kotiukov schließt sich Normannia Gmünd an

Der Kader des Wieder-​Verbandsligisten 1 . FC Normannia Gmünd nimmt weiter Formen an. Nachdem mit Nermin Ibrahimovic ein etwas älterer Führungsspieler den Verein verlassen hat, galt es einen Spieler zu verpflichten, der zum einen Qualität einbringen, aber auch auf Grund seiner Erfahrung der jungen Mannschaft helfen kann.

Stephan Fichter, Team-​Manager des, hat deswegen Iurii Kotiukov, einen-​jährigen Mittelfeldspieler verpflichten können. Iurii Kotiukov, wurde in Moskau geboren, istMeter groß, ein Allrounder, der sowohl Erfahrung in der Europa League Qualifikation (mit dem lettischen Vertreter Daugava Daugavpils), als auch in der Oberliga (Einsätze mit acht Toren beim. Göppinger SV in zwei Jahren), in der Verbands-​/​Landesliga beimHeiningen (Einsätze in drei Jahren, acht Tore). Dazwischen liegt noch ein Jahr beim bremischen Oberligisten SV Bremen mitEinsätzen (ein Treffer) in der Saison/​. In den vergangenen beiden Spielzeiten war Kotiukov Stammspieler und Aktivposten beim Göppinger SV. Das erwartet man auch beimNormannia von ihm. Fichter: „Wir sind sehr glücklich, dass sich Iurii trotz vieler Angebote für die Normannia entschieden hat. Er war in Göppingen Stammspieler und wird für uns eine absolute Verstärkung sein, der auch unseren jungen Spielern mit seiner Erfahrung weiterhelfen wird. Er ist sehr zweikampfstark, beidfüßig und kann nahezu auf allen Positionen eingesetzt werden.“

