Relegation in Iggingen: Heubach gegen Dorfmerkingen II

Wer wird aus der A-​Liga als Zweiter noch den Weg in die Bezirksliga schaffen? Das wird sich in den kommenden Wochen nun in der Relegation herausstellen. An diesem Donnerstag ( 18 Uhr) tritt der Zweite der A I, der TSV Heubach, gegen den Zweiten der A II, die Sportfreunde Dorfmerkingen II, auf dem Sportgelände des VfL Iggingen an.

„Wir haben schon einige Spieler im Kader, die Bezirksliga spielen können. Unter anderem deswegen möchten wir natürlich die Zweite in der Bezirksliga als Unterbau haben“, sagt Dorfmerkingens Spielleiter Sepp Schill vor diesem ersten Relegationsspiel. Dass die Partie auf dem Gelände des VfL Iggingen ausgetragen wird, das spielt für Sportfreunde-​Trainer Matthias Hauf keine Rolle: „Da ist der Sportplatz wahrscheinlich genauso groß, wie anderswo auch. Das haben wir ja nicht in der Hand, warum sollen wir das also kommentieren?“ Zu diesem Relegationsspiel erwarten die Dorfmerkinger auch allerhand Zuschauer. Ein Bus, so Hauf, soll bereits gechartert sein. „Es werden sicherlich einige Zuschauer vom Härtsfeld dabei sein“, so Hauf schmunzelnd.







Den ausführlichen Vorbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 5 . Juni.



In die Favoritenrolle wird sich keine der beiden Mannschaften drängen wollen. Und auch die bloßen Zahlen lassen eine Rollenverteilung nur schwerlich zu. Die Dorfmerkinger Verbandsliga-​Reserve hatSiege gesammelt, dazu neunmal mit dem Gegner die Punkte geteilt, bei nur fünf Niederlagen, was zuPunkten führt. Das Torverhältnis nach allerdingsSpieltagen (zwei mehr als in der A I) lautet. Die Heubacher waren lange Zeit in einem Aufstiegskampf mit mehreren Mannschaften involviert. In der A I hat der BezirksligaabsteigerSiege eingefahren, sich siebenmal unentschieden von seinen Gegnern getrennt und dabei sechsmal verloren. Resultat sindPunkte bei einem Torverhältnis von

