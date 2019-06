Unfall auf der B29 bei Essingen: Es kommt zu heftigen Rückstaus

Unfall auf der B 29 bei Essingen: Es kommt zu heftigen Rückstaus

Symbolfoto: hs

Die Polizei meldet einen Unfall auf der B 29 bei Essingen. Es kommt zu starken Verkehrsbehinderungen.

Dienstag, 04. Juni 2019

Heino Schütte

Ein Lastwagen ist mit einem Pkw zusammengestoßen. Eine Person ist verletzt. Die Fahrbahn ist aktuell blockiert. In beide Richtungen kommt es zu kilometerlangen Rückstaus, ebenso euf der B 29 -​Zufahrt aus Richtung Essingen. Wer kann, sollte den Bereich weiträumig umfahren.

Die aktuelle Verkehrssituation kann man hier abrufen.





Polizeimeldung: Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der B 29 ein Verkehrsunfall, der eine vorübergehende Vollsperrung zur Folge hatte. Nach und nach konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Behinderungen mit einem Rückstau, der bis Aalen reichte, waren trotzdem die Folge. Ein 43 Jahre alter Fahrer eines Lkws war gegen 15 Uhr in Richtung Aalen unterwegs und erkannte zu spät, dass sich der Verkehr staute. Er fuhr auf den Opel Astra einer 26 -​Jährigen auf und schob diesen von der Fahrbahn. Der Opel war hiernach nicht mehr fahrbereit. Die 26 -​Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden wird auf 10 . 000 Euro beziffert. Gegen 15 . 45 Uhr war die Unfallstelle wieder geräumt.

