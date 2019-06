Urlaub ohne Koffer im Paulushaus

Wer einmal dabei war bei der Seniorenfreizeit „Urlaub ohne Koffer“, der meldet sich oft auch im darauffolgenden Jahr wieder an. Allein das ist schon ein Gradmesser für die Beliebtheit des Angebotes der Evangelischen Gemeinde Gmünd in Kooperation mit der Stadt. Auch bei der aktuellen Freizeit, die am Mittwoch im Paulushaus endet, fehlt es wieder einmal an nichts.

Dienstag, 04. Juni 2019

Nicole Beuther

Ein Blick in die vielen fröhlichen Gesichter genügt, um zu spüren, wie gut es den Senioren tut, in Gemeinschaft von anderen zu essen, zu singen und zu basteln. Für Diakon Lars Wittek, der die Freizeit organisiert, ist es jedes Mal aufs Neue eine „dankbare Erfahrung“. Man bekomme viel zurück und könne viel von den Senioren lernen. Denn miteinander ins Gespräch zu kommen, das fällt hier nicht schwer. Einige kennen sich aus vergangenen Freizeiten und auch jene, die zunächst niemanden kennen, finden schnell Anschluss. Vom Zauber dieser ganz besonderen Freizeit berichtet die Rems-​Zeitung in der Mittwochausgabe.

