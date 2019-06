17 -​Jähriger flüchtet vor der Polizei

Galerie (1 Bild)

Eine Spektakuläre Verfolgsfahrt der Polizei endete damit, dass sich ein 17 -​Jähriger im Kreisverkehr in Mögglingen mit seinem Pkw Kia überschlug und dabei verletzt wurde. Allerdings war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Mittwoch, 05. Juni 2019

Heinz Strohmaier

56 Sekunden Lesedauer



0

30

17

30

130

17

10

000

Am Mittwochmorgen befuhr kurz vorUhr eine Streifenwagenbesatzung des Gmünder Polizeireviers die Mögglinger Straße in Böbingen. Dort fiel den Beamten ein Pkw Kia auf, der von der Schönhardter Straße nach rechts in die Bahnhofstraße abbog. Um den Fahrer einer routinemäßigen Kontrolle zu unterziehen, schloss das Streifenfahrzeug auf, woraufhin der unbekannte Fahrer seine Geschwindigkeit massiv beschleunigte und auch deutliche Anhaltesignale der Polizei ignorierte. Über mehrere Straßen flüchtete der-​Jährige in Richtung Heubach, wobei er imer-​Bereich der Scheuelbergstraße teils mit rundkm/​h unterwegs war. Seine Flucht führte ihn letztlich nach Mögglingen, wo er am Kreisverkehr am Ortseingang viel zu schnell unterwegs war und die Kontrolle über den Kia verlor. Dieser prallte gegen den Randstein, wodurch er ausgehebelt wurde und auf dem Dach zum Liegen kam. Der-​Jährige, der nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis ist, wurde hierbei verletzt; er wurde ins Krankenhaus gebracht. Seine beiden Schwestern und ein Freund, die ebenfalls im Auto saßen, blieben glücklicherweise unverletzt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rundEuro; in dem Pkw hatten sämtliche Airbags ausgelöst. Die drei Mitfahrer wurden allesamt mit zur Dienststelle genommen und dort ihren Eltern übergeben.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Böbingen an der Rems ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

328 Aufrufe

5 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 61