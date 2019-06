Biologe Wolfgang Feil prophezeit ein um 25 Jahre längeres Leben

Foto: Lämmerhirt

Vorträge können häufig anstrengend sein, manchmal ermüdend und hin und wieder auch unverständlich. Nicht so beim Vortrag des Biologen Dr. Wolfgang Feil, der auf Einladung des Gesundheitsnetzwerks Gügling – ein Zusammenschluss mehrerer Firmen auf dem Gügling, die sich die Gesundheit ihrer Mitarbeiter dick auf ihre Fahnen geschrieben haben – ins Congress Centrum Stadtgarten gekommen war.

Mittwoch, 05. Juni 2019

Timo Lämmerhirt

Solch eine Veranstaltung sei nur in solch einem Netzwerk umsetzbar, wies Maria Hartmann von der AOK bei ihrer Begrüßung noch einmal auf den positiven Charakter des Gesundheitsnetzwerks Gügling hin. Der erste Grundpfeiler ist nach Feil die „Entzündungssenkende Ernährung“, die am Ende auch den Großteil seines Vortrags einnehmen sollte. „Jede Krankheit hat einen entzündlichen Charakter und es gibt für eine bestimmte Krankheit auch immer eine bestimmte Ernährung“, erklärte Feil.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der Rems-​Zeitung. Ein Video zu diesem Vortrag ist anzusehen auf unserer Facebookseite.



Schon gar nicht, wenn er bereits in seiner Einleitung prophezeit, dass man umJahre länger leben werde, wenn manProzent der Dinge, die in seinem Referat behandelt werden, umsetze. Da waren die rundZuschauer ganz Ohr. Dann band er das Plenum gleich mit einem „Gehirntraining“ ein. Unter anderem sollten die Zuschauer mit ihrer rechten Hand an ihre linke Pobacke fassen und auf der anderen Seite das gleiche nochmal. „Richtig macht ihr es, wenn ihr euren eigenen Po berührt“, moderierte Feil. Laute Lacher, der Vortrag konnte beginnen. In „Kraftvoll durch den Arbeitstag – Strategien für Herz und Gelenke“ stellte Feil die Basis seiner Forschungsgruppe in einem Vier-​Bausteine-​Modell vor, mit der man sich gesünder ernähren, folglich auch länger leben könne.

