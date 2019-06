Gmünder Kunstverein: „Metropolen“-Bilder

Der Gmünder Kunstverein zeigt in seiner nächsten Ausstellung Bilder von Detlef Waschkau: „In Metropolen“.

Mittwoch, 05. Juni 2019

Reinhard Wagenblast

Der Maler verleiht einem traditionellen Genre eine erstaunliche Aktualität. Detlef Waschkau widmet sich den Straßenszenen. Dabei übersetzt er das Motiv vom Leben in der Großstadt in die Bildsprache des. Jahrhunderts und bietet dem Betrachter ein lebendiges Bild, das der ständigen Transformation bei gleichzeitig zunehmender Uniformität der Metropolen entspricht. In seinen Werken wird einw Art „Livestream“ sichtbar. Die Ausstellung wird am Freitag,. Juni,Uhr, in der Galerie im Kornhaus eröffnet. Dauer bis. August.

