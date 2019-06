Kinder angesprochen: Keine Gefahr

Am Dienstagnachmittag wurde bei der Polizei angezeigt, dass gegen 13 . 30 Uhr in der Hauptstraße in Abtsgmünd zunächst eine Mädchengruppe und kurze Zeit später eine Jungengruppe aus einem silbernen Pkw heraus von einem etwa 70 bis 80 Jahre alten Paar angesprochen wurden. Sofort sorgten Meldungen in den sozialen Netzwerken für Unsicherheit und Gefahr.

Mittwoch, 05. Juni 2019

Heinz Strohmaier

Die Viertklässler erzählten ihrer Lehrerin davon, diese verständigte wiederum die Polizei. Zwischenzeitlich kursieren Mitteilungen in den sozialen Netzwerken, die für Verunsicherung sorgen. Nach derzeitiger Bewertung der Kriminalpolizei lag durch das Ansprechen seitens des Seniorenpaars keine Gefahrenlage für die Kinder vor. Vielmehr wird von einer missverständlichen Situation ausgegangen. Zur letztlichen Klärung des Sachverhalts wird das Seniorenpaar gebeten, sich unter Telefon/​bei der Kripo Aalen zu melden.

