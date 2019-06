Neue Straße „An der Weberei“ erinnerte an Industrie-​Tradition in Heubach

Die bisher vergebenen Gewerke für den Umbau der Mehrzweckhalle in Lautern haben gezeigt, dass dieses Projekt wohl den Kostenrahmen nicht nennenswert überschreiten wird. Deshalb wird parallel dazu im Stadtteil auch noch beim Friedhof ein Platz schön und nützlich gestaltet. Viel verändert wird auch durch die Nachnutzung des ehemaligen Triumph-​Areals an der Mögglinger Straße. Dort erinnert der Straßenname „An der Weberei“ künftig an die Tradition der Textilindustrie unterm Rosenstein.

Nicht umgesetzt wird der Vorschlag der Verwaltung, die neu entstehende Straße auf dem ehemaligen Triumph-​Areal in der Mögglinger Straße – in Erinnerung an die bedeutende Historie des Grundstücks – „Triumphstraße“ zu nennen. Erich Blum hatte als Alternative „An der alten Weberei“ vorgeschlagen und damit eine große Mehrheit des Gemeinderats spontan überzeugt. Auch Bürgermeister Frederick Brütting signalisierte, dass er dann nicht an seinem Antrag festhalten werde. Im Rahmen der Diskussion wurde vorgeschlagen, das Wort „alte“ wegzulassen. Schließlich stimmten 16 Stadträte für „An der Weberei“; fünf Stadträten wäre eine „Triumph-​Straße“ lieber gewesen.





In der Sitzung wurden natürlich noch viel mehr Themen behandelt , und die Rems-​Zeitung berichtet am 5 . Juni ausführlich darüber!



Dass die Generalsanierung und Erweiterung der Mehrzweckhalle in Lautern aus finanziellen Gründen hintenan gestellt werden musste (obwohl schon damals jeder von der Notwendigkeit dieser Baumaßnahme überzeugt war), liegt nun viele Jahre zurück – und dank solider Haushaltspolitik kann sich die Stadt Heubach das Projekt inzwischen leisten.Als sehr erfreulich wurde die Nachricht gestern im Gemeinderat aufgenommen, dass der veranschlagte Kostenrahmen wohl mehr oder weniger eingehalten wird.

