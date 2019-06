Relegation: TV Lindach besiegt den SV Lautern mit 5 : 2

Die Fußballer des TV Lindach haben die erste Hürde in der Relegation um den Aufstieg in die Kreisliga A erfolgreich genommen. Der Vizemeister der Kreisliga B, Staffel I, bezwang den SV Lautern (Zweiter B II) in Böbingen verdient, aber am Ende zu hoch mit 5 : 2 ( 1 : 1 ).

Mittwoch, 05. Juni 2019

Alex Vogt

Nachdem zunächst der TV Lindach die besseren Chancen hatte, ging der SV Lautern in der 30 . Minute etwas überraschend durch Jannik Gröner in Führung. Nur fünf Minuten später gelang dem TV Lindach der Ausgleich, als Firat Koc aus kurzer Distanz erfolgreich war. Das 1 : 1 zur Halbzeit ging in Ordnung, ehe zu Beginn des zweiten Abschnitts die Lindacher mehr Torgefahr ausstrahlten und in der 55 . Minute erneut durch Firat Koc das 2 : 1 erzielten. Im Anschluss war der SV Lautern am Drücker und kam durch den eingewechselten Marco Borst in der 77 . Minute zum 2 : 2 .



Der SV Lautern war zurück im Spiel, kassierte aber nur 120 Sekunden später den dritten Gegentreffer, Torschütze war Adrian Gavranic. Vom SV Lautern kam nicht mehr viel, weshalb die Lindacher keine Mühe mehr hatten, durch Fabian Senze ( 89 .) sowie den dreifachen Torschützen Firat Koc ( 90 . + 4 ) vollends auf 5 : 2 zu erhöhen.



Der TV Lindach trifft am Donnerstag, 13 . Juni , um 18 Uhr in Heubach im entscheidenden Spiel um die A-​Liga-​Zugehörigkeit auf den TSV Mutlangen (Drittletzter der A I).





Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 6 . Juni.



