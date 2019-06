TSGV Waldstetten: Nagel ersetzt Stegmaier im Tor

Weil die langjährige Nummer eins des Fußball-​Landesligisten TSGV Waldstetten, Bernd Stegmaier, nach dieser Saison ihre Karriere beendet, sind die Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Markus Diezi auf der Suche nach einem neuen Torhüter gewesen. Mit dem 24 -​jährigen Dominik Nagel konnte nun der Wunschkandidat für diese Position verpflichtet werden.

Mittwoch, 05. Juni 2019

Timo Lämmerhirt

Nagel entstammt der Jugend desDonzdorf und wurde dort mehrere Jahre vom aktuellen TSGV-​Torwarttrainer Frank Schwendemann ausgebildet. Zuletzt spielte Nagel drei Jahre lang bei der TSG Salach und hat sich mit konstant starken Leistungen zu einem sehr begehrten Torhüter im Umkreis entwickelt.Die Verantwortlichen des TSGV und Trainer Mirko Doll freuen sich, dass sich Nagel für einen Wechsel nach Waldstetten entschlossen hat. „Die Gespräche mit Dominik verliefen von Anfang an sehr positiv“, sagt Markus Diezi. „Wir sind uns sicher, dass Dominik uns weiterhelfen wird. Neben seinem Potenzial als Torhüter passt er auch charakterlich perfekt zu unserer Mannschaft. Mit ihm, dem jungen talentierten Eigengewächs Max Helmli und Routinier und Co-​Trainer Marc Scherrenbacher sind wir nach dem Karriereende von Bernd Stegmaier auch in Zukunft auf der Torhüterposition perfekt aufgestellt“, so der Sportliche Leiter.Der Kontakt zu Nagel kam über Frank Schwendemann zustande, der beim TSGV Waldstetten für die Torhüterausbildung im Aktiven– und oberen Jugendbereich verantwortlich ist. Markus Diezi: „Die Torhüterposition ist eine der wichtigsten. Wir sind sehr froh, dass wir mit Frank einen absoluten Fachmann in unseren Reihen haben, der einen überragenden Job macht. Deshalb bin ich sehr froh, dass die Zusammenarbeit mit Frank auch zukünftig fortgeführt wird.“An diesem Samstag bestreitet Bernd Stegmaier daheim gegen den FV Sontheim das letzte Spiel seiner Karriere. Die langjährige Nummer eins des TSGV Waldstetten war gleichzeitig der stellvertretende Kapitän und gehörte dem Mannschaftsrat an. Der-​Jährige wird sich zukünftig vermehrt um seine Familie und den bevorstehenden Hausbau kümmern.Aber auch nach seiner aktiven Karriere möchte sich Stegmaier beim TSGV Waldstetten in anderer Funktion einbringen. Gespräche hierzu werden noch geführt. Abteilungsleiter Klaus Schmid: „Bernd ist im Verein mittlerweile eine Institution. Er hat in den vergangenen Jahren die Entwicklung der Mannschaft und des Vereins mitgeprägt. Es ist wichtig, dass solche Spieler nach ihrer aktiven Karriere sich im Verein anderweitig engagieren. Wir sind glücklich, dass Bernd seine Bereitschaft hierzu signalisiert hat.“

