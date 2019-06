100 Jahre Schützenverein Metlangen-​Reitprechts

Von Freitag, 7 . Juni, bis Montag, 10 . Juni, feiert der Schützenverein Metlangen-​Reitprechts sein 100 -​jähriges Jubiläum im Festzelt in Reitprechts. Auftakt ist am Freitag mit der Mallorcaparty Schwäbisch Gmünd ab 19 Uhr mit den Stars direkt von der Insel und Barbetrieb.

Am Samstag spielt die Alpenrockband Rockspitz abUhr und am Sonntag gibt es einen Festumzug und die Maibaumprämierung. Beendet wird das Fest am Montag mit DJ Suni und einem Abschlussfeuerwerk. Mehr über das Fest und die Geschichte des vereins lesen Sie in der ems-​Zeitung am Donnerstag,. Juni.

