FCH und Stadt stellen Machbarkeitsstudie vor

Bereits seit Anfang 2018 arbeitete das Planungsbüro Kling Consult aus Krumbach in Zusammenarbeit mit dem Aalener Planungsbüro Brenner an einer Machbarkeitsstudie, um im Auftrag der Stadt Heidenheim sowie des 1 . FC Heidenheim zu prüfen, die infrastrukturellen Weiterentwicklungen rund um die Voith-​Arena und den Schlossberg möglich sind.

„Diese Machbarkeitsstudie haben wir im Zuge des Kaufs der Voith-​Arena in Auftrag gegeben, um zu ermitteln, welches perspektivische Weiterentwicklungspotenzial dieser Erwerb bietet“, sagt Holger Sanwald.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in unserer Freitagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Ziel dieser Machbarkeitsstudie war es, eine umfassende Bauleitplanung zu schaffen, die dabei sämtliche örtliche Gegebenheiten des Schlossbergs, wie Verkehr, Schall, Umwelt– und Naturschutz sowie die angrenzenden Wohngebiete und Einrichtungen, zum Beispiel das Klinikum, einbezieht.Seit der vergangenen Woche liegt dem FCH und der Stadt Heidenheim der Abschlussbericht vor, der einen Bauleitplan beinhaltet und in einen Bebauungsplan münden soll. Dieser kann die Basis für die Weiterentwicklungen am Schlossberg rund um die Voith-​Arena sein. Ein Bebauungsplan ist in der Regel auf circaJahre ausgelegt und stellt eine langfristige Planung dar, die grundsätzliche Möglichkeiten für bauliche Entwicklungen auf Machbarkeit untersucht und mögliche Bauvorhaben für die Entwicklung der Infrastruktur und den künftigen Bedarf festlegt. Mögliche Bauvorhaben könnten beispielsweise eine Mehrzwecksporthalle, ein Internat für Fußball-​Talente der Region, ein Reha-​Zentrum, ein Parkhaus im Katzental oder eben die Aufstockung der Kapazität der Voith-​Arena sein.

